В Киево-Печерской лавре состоялся Всеукраинский православный фестиваль "Пентикостия"

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 1 июня на Соборной площади Успенской Киево-Печерской лавры состоялся V Всеукраинский фестиваль – конкурс приходских коллективов «Пентикостия», сообщает lavra.ua.

Основная цель его проведения – это знакомство с духовной православной музыкой разных эпох и композиторов. Музыкальные произведения исполнялись певческими коллективами приходов УПЦ и воскресных школ.

Символично, что юбилейный – пятый фестиваль, который был учрежден по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, был проведен в праздничные дни – в великий праздник Святой Троицы и День Святого Духа.

К участникам и гостям фестиваля с поздравлением и словами благодарности обратился Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Сегодня собрала нас благодать Святаго Духа в колыбели святого Православия – Киево-Печерской лавре. Мне выпала честь всех вас поздравить с благословения Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с открытием этого фестиваля. Блаженнейший просил передать самые наилучшие пожелания и поблагодарить вас за то, что в течение пяти лет продолжается эта добрая традиция, начало которой положил Блаженнейший Митрополит Владимир. “И память их в род и род”».

Наместник Лавры поблагодарил митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, отметив, что его трудами фестивалю было положено начало, поддерживалось его существование и сегодня празднуется его пятый юбилей. Митрополит Павел пожелал всем, чтобы Господь посылал все необходимое для жизни и славы Божией, спасения души, мира нашей стране на всех ее просторах и передал благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.