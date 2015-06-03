Ковельчани обратились к местной власти и СМИ не допускать провокаций по отношению к УПЦ (укр.)

15 травня були проведенні збори духовенства Ковельського міського благочиння, де було прийняте рішення дати письмову відповідь на заклики «перепідпорядкувати» один із лікарняних храмів УПЦ до юрисдикції УПЦ КП.

Зокрема, у листі ковельчани висловили занепокоєння з приводу розміщеної у газеті «Вісті Ковельщини»провокаційної статті з подібним закликом.

Під письмовим зверненням, адресованим міському голові, начальнику СБУ і головному редактору «Вістей Ковельщини» підписалося тридцять священнослужителів міста Ковель, яких підтримали біля 3000 парафіян міста.

В листі духовенство та віряни зазначили, що завдяки спільним зусиллям місцевої влади та громадськості більше, як двадцять років, у місті та районі не було ніяких міжконфесійних протистоянь.

«Ми усі є спадкоємцями давніх і виправданих волинських традицій міжконфесійної злагоди та миру, – говориться у зверненні. – Закликаємо Вас і надалі не допускати найменших закликів розпалювання релігійної нетерпимості, де би вони не звучали – чи в сесійній залі, чи на народному віче, чи на сторінках підконтрольних місцевій владі ЗМІ».

Підписанти звернули увагу можновладців на те, що в будь-якій ситуації важливо пам’ятати про Конституцію України, яка наголошує, що Церква і релігійні організації відокремлені від держави, та Закон «Про свободу совісті та релігійні організації», який чітко визначає, що майном релігійної громади, може розпоряджатися тільки сама релігійна громада згідно її Статуту, але ні в якому разі не «депутати міської ради, чи її керівництво».

Волиняни також звернули увагу журналістів на ті справи, які здійснюються духовенством та парафіянами УПЦ «задля достойного виховання дітей та молоді, чисельних акцій при храмах зі збору допомоги українським воїнам, що воюють на сході України, допомоги родинам полеглих та вимушеним переселенцям».

«Священики і вірні Української Православної Церкви готові до чесного і відкритого діалогу на шпальтах “Вістей Ковельщини”», – запевнили на завершення духовенство та віряни Ковельского благочиння Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

26 травня редакція газети «Вісті Ковельщини» опублікувала дане звернення віруючих Володимир-Волинської єпархії УПЦ і дала на нього відповідь, у якій висловила готовність до діалогу та співпраці.

Нагадаємо, що в ніч з 23 на 24 травня в Ковелі було підпалено лікарняний храм святого великомученика Пантелеімона. Також 27 травня було оприлюднено подібне звернення представників духовенства та вірян Волинської єпархії УПЦ до депутатів Луцької міської ради.

Прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ