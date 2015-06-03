Кшиштоф Занусси посетил кафедральный собор Винницкой епархии УПЦ, история которого связана с его семьей

25 мая, во время своего пребывания в Виннице, известный польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси вместе с женой, посетили Спасо-Преображенский кафедральный собор города. Польских гостей сопровождал генеральный консул Республики Польша в Виннице Кшиштоф Свидерек.

Господин Занусси прибыл на Украину для участия в Международном фестивале рассказов «Іntermezzo». Это не первый визит известного режиссера в Виннице – с городом кинохудожника связывают родственные отношения. Его жена Ельжбета принадлежит к графского рода Грохольских, который до большевистского переворота владел усадьбами в пригородных селах Стрижавка и Пятничаны. Представители рода Грохольских были основателями кафедрального собора Винницкой епархии.

Секретарь Винницкого епархиального управления протодиакон Владислав Демченко рассказал гостям об истории православного собора и его настоящем.

Об интересе к религиозной тематике польского режиссера свидетельствуют некоторые его работы. В частности, Кшиштоф Занусси принимал участие в большом просветительском проекте «Паломничество в Вечный город», был победителем XII Международного фестиваля православного кино «Покров» с художественным фильмом «Посторонний предмет».

На память о встрече протодиакон Владислав Демченко вручил Кшиштофу Занусси подарок от митрополита Винницкого и Барского Симеона – Барскую икону Пресвятой Богородицы, оригинал которой является одной из чудотворных святынь Подолья.

По материалам официального сайта Винницкой епархии УПЦ