Сербская Церковь канонизировала новых святых

На прошедшем с 14 по 29 мая в Белграде Архиерейском Соборе Сербской Православной Церкви было принято решение о канонизации новых святых и установлении дней их памяти, сообщает .pravoslavie.ru

К лику святых отныне причислены святые мученики Пребиловацские (память 24 июля/6 августа), святитель Мардарий (Ускокович), епископ Американский и Канадский (память 29 ноября/12 декабря), и преподобный Севастиан (Дабович) Джексонский (память 17/30 ноября).

Мученики Пребиловацкие пострадали в 1941 г. во время террора усташей, проводивших в марионеточном Независимом хорватском государстве (1941-1944) политику геноцида сербского населения. Пребиловцы – старинное и богатое сербское село в Герцеговине, в котором до 1941 г. проживало около 1000 человек. Здесь в течение лета 1941 г. усташами были зверски убиты 820 жителей села. Только за время так называемой Ильинденьской резни за один день 6 августа было убито 550-600 женщин и детей, которых усташи сбросили живьем в пропасть.

Святитель Мардарий (Ускокович) (1889 – 1935) стал первым сербским архиереем на американском континенте с титулом епископ Американский и Канадский. С его именем связано дело административного устроения первой сербской епархии в США и Канаде. За двенадцать лет проведенных перед этим в России будущий архиерей немало потрудился и на благо Русской Церкви.

Преподобный архимандрит Севастин (Дабович) (1863 – 1940) всю свою жизнь посвятил миссии и служению Церкви, в первую очередь на Американском континенте, где родился в семье сербского эмигранта. Архимандрит Севастиан руководил Сербской духовной миссией и ему принадлежат неоценимые заслуги в организации церковной жизни.