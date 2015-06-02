В День защиты детей в Горловке состоялись панихида по погибшим детям и детский марш мира

1 июня, в День защиты детей, в Горловке состоялась панихида за детьми, погибшим во время военного конфликта на Донбассе. За богослужением, что совершили клирики Богоявленского кафедрального собора, пел детский хор воскресной школы «Росток». Совместная молитва за души усопших собрала сотни горловчан, сообщает church.ua со ссылкой на сайт Горловской епархии УПЦ.

По окончании богослужения настоятель собора протоиерей Александр Пеканов обратился к горловчан со словами наставления: «Сегодня, в продолжение праздника Святой Троицы, мы осуществляем молитву об упокоении всех тех блаженных, непорочных младенцев и отроков, которые невинно пострадали в наше мирное время. Убиенным младенцам - Царство Небесное».

Всего за период с июля 2014 г. по май 2015 г. в Горловке погибли 15 детей, самым маленьким из них было всего 10 и 11 месяцев. В память о погибших ученики школ города выпустили в небо 15 белых воздушных шаров.

После панихиды по главной улице Горловки прошел детский марш мира, в котором приняли участие детские творческие и спортивные коллективы города, воспитанники городского Дома детского и юношеского творчества и Центра туризма, представители детских общественных организаций и учащиеся общеобразовательных школ.

В Украине в этот день по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах Украинской Православной Церкви поминали детей, погибших на Донбассе.