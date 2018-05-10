Паломники из Украины поклонились Туринской Плащанице (фоторепортаж)

Завершилась поездка в Италию, организованная паломническим центром Украинской Православной Церкви.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в паломническом центре УПЦ, поездка была приурочена к открытию погребальной пелены Спасителя, хранящейся в итальянском городе Турин.

Её открывают для почитания один раз в несколько лет. Такой период в европейской традиции называют «Высокое (или великое) паломничество». В последний раз «Высокое паломничество» к Плащанице совершалось в апреле-мае 2010 года, когда Италия торжественно отмечала 150-летие объединения республики. В этот период возле Плащаницы побывало около 2 миллионов христиан.

«Официальных данных о том, сколько паломников побывало у Плащаницы в этом году, пока нет, - комментирует Неонилла Ворсина, заместитель директора Паломнического Центра УПЦ, - поскольку «Высокое паломничество» к Плащанице завершится только в конце июня текущего года. Однако уже сейчас понятно, что счёт идёт на сотни тысяч людей.

Задолго до поездки мы зарегистрировали нашу группу при помощи электронной системы регистрации, и в назначенный день приехали в Турин, но даже при этом условии, ожидание в очереди составило около 4 часов. Нужно отметить высочайшую степень организации этого мероприятия. Очередь двигалась размеренно и спокойно, что давало возможность молитвенно подготовиться ко встрече со святыней».

Всего в поездке, организованной Паломническим Центром УПЦ, приняли участие около 50 верующих из разных городов Украины. Маршрут был составлен таким образом, чтобы 22 мая встретить в городе Бари, в котором хранятся мощи святителя Николая Чудотворца и принять участие в праздничном богослужении в день памяти святителя.

Кроме того, группа побывала в Риме, Венеции, Флоренции, Милане, Генуе и других городах Италии, в которых находятся христианские святыни. Поездка длилась 13 дней, и основная группа добиралась в Италию на автобусе. Часть паломников прибыла в Италию на самолёте, и воссоединилась с основной группой в Милане.

Всего в период «Высокого паломничества» к Туринской Плащанице Паломническим Центром УПЦ организовано несколько видов маршрутов – в том числе – многодневные на автобусе, и совсем короткие – так называемые «поездки выходного дня».