Блаженнейший Онуфрий передал материальную помощь детям воинов, погибших на Востоке Украины

В Киево-Печерской лавре 1 июня, в День защиты детей, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с детьми погибших воинов и передал им материальную помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничное мероприятие, которое состоялось на площади перед семинарией Киевской Духовной Академии, посетили около 100 детей из Киева и Киевской области.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к детям погибших воинов и их семьям cо словами поддержки.

«Сегодня День защиты детей, он побуждает нас обратить внимание на свое будущее. Мы должны обращать внимание на детей каждый день и каждый час. Есть дети, которые потеряли своих родных в эти трагические для нашей страны времена. К таким детям мы должны проявить особую любовь. Эти дети уже принесли свою жертву. Их родные положили свою жизнь там, где ведется война. Мы должны делать все, чтобы из глаз ребенка, кроме слезы радости другой слезы не было», - подчеркнул митрополит Онуфрий.

«Насколько мы прикладываем усилия, чтобы сделать детей счастливыми, настолько они будут внимательны к нам, когда мы будем стариками, а они станут взрослыми», - сказал Предстоятель Церкви.Также Блаженнейший Онуфрий сказал особые слова благодарности в адрес всех тех, кто помогает детям-сиротам.

«Я хочу передать денежную помощь детям, родные которых погибли во время войны на Донбасский земле. Пусть Бог покрывает всех нас, и особенно детей. Пусть Божия милость проливается на них и помогает им расти умными, красивыми, мудрыми, чтобы они жили на славу Богу, а нам на радость», - пожелал Митрополит Онуфрий.

На празднике выступил детский православный хор «Радуйся».

Дети получили благословение Его Блаженства. Кроме материальной помощи от Блаженнейшего, все маленькие гости праздника получили cертификаты на посещение дельфинария и аквапарка.

После мероприятия в Киево-Печерской лавре детей разместили в автобусах и отвезли на представление в дельфинарий.