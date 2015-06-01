В Киево-Печерской лавре отметили День Святой Троицы

09:15, 01 июня 2015
Православие
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31 мая, в день Святой Троицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщает  сайт КДАиС.

Его Блаженству сослужили наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы: Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий и духовенство обители.

После прочтения Евангельского зачала Блаженнейший владыка обратился к пастве с архипастырским словом. За Литургией была вознесена молитва за мир в Украине.

После Литургии была совершена вечерня с чтением коленоприклонных молитв.

По завершении богослужения Блаженнейший владыка поздравил верующих с праздником Пятидесятницы и благословил всех.

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