В Киево-Печерской лавре отметили День Святой Троицы

31 мая, в день Святой Троицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщает сайт КДАиС.

Его Блаженству сослужили наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископы: Макаровский Иларий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий и духовенство обители.

После прочтения Евангельского зачала Блаженнейший владыка обратился к пастве с архипастырским словом. За Литургией была вознесена молитва за мир в Украине.

После Литургии была совершена вечерня с чтением коленоприклонных молитв.

По завершении богослужения Блаженнейший владыка поздравил верующих с праздником Пятидесятницы и благословил всех.