Предстоятель УПЦ призвал украинцев избегать раздора и беречь любовь

31 мая, в День Святой Троицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил всем верным УПЦ Послание по случаю Дня Святой Пятидесятницы.

В день, когда Вселенская Православная Церковь вспоминает о даровании ей Святого Духа, Предстоятель обратился ко всем христианам с призывом поблагодарить Небесного Бога Отца за то, что Он избрал нас быть наследниками Царства Небесного через принятие Его благодати.

Митрополит Онуфрий напомнил, что свидетельством единства всех христиан в Церковном теле есть любовь к Богу и к ближнему, «ведь Сам Господь дал нам этот знак, обучая: «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).

Блаженнейший владыка призвал украинцев беречь любовь между собой и избегать раздора: «Во времена этих тяжелых испытаний, которые посылает нам Бог, я прошу всех верных чад Украинской Православной Церкви беречь любовь к Богу и любовь между собой. В домашних молитвах и в храме, просите Бога помощи во всех жизненных обстоятельствах избегать любых проявлений раздора. Любой конфликт свидетельствует о том, что любовь уходит. Любой конфликт не только разделяет людей на враждующие лагеря, но и отделяет их от Бога, потому что там, где вражда, там нет Христа. Ведь наш Бог есть Бог любви» (2 Кор. 13, 11).

«Если наша молитва будет искренней, то Дух Святой обязательно вылечит все разделения и расколы, которые ранят украинское общество, ранят и тело Церкви Христовой», - подчеркнул Предстоятель.

church.ua