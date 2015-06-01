На Афоне встретили праздник Святой Пятидесятницы

31 мая братия Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря торжественным богослужением встретила праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), сообщает сайт afonit.info.

В этот день Свято-Покровский храм святогорской обители был празднично украшен лавровыми ветвями, в ознаменование зиждительной силы Животворящего Духа, приношения Богу начатков возобновляющейся весны и обновления всей твари Духом Святым. В праздничном богослужении, несмотря на столь преклонный возраст (в этом году исполняется 100 лет), принял участие старец Иеремия (Алехин).

Праздник Святой Троицы на Святой Горе Афон издревле чтится с особой любовью и благоговением, во всех Афонских монастырях и скитах прошли торжественные богослужения.

По слову схиархимандрита Иеремии, праздник Пятидесятницы – это «день рождения» Церкви Христовой на земле. В этот день мы празднуем сошествие на апостолов Утешителя, Духа Святаго, Которого Господь обещал ниспослать при Своем Вознесении.

В виде огненных языков сошел Дух Святый на учеников Христовых и сотворил простых галилейских рыбаков проповедниками Евангелия Царствия Божия. Так образовалась земная Церковь, преисполненная спасительной Благодати Божией.

Праздник Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: во славу Пресвятой Троицы и во славу Пресвятого Духа, сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с людьми.