Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий провел переговоры с представителями Мониторинговой миссии ОБСЕ

28 мая состоялась встреча митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Сергея с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Киршбаймом и Лешеком Коциком. В переговорах принял участие правозащитник, член общественного союза “Форпост” Олег Денисов.

Участники встречи обсудили вопрос соблюдения в Украине прав человека, в частности в связи с участившимися случаями провокаций в отношении общин Украинской Православной Церкви. Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий выразил обеспокоенность в связи с захватами храмов в селах Бутин, Новостав, а также все более частыми попытками захвата культовых зданий УПЦ в селах Башуки, Колосова и Кулики Кременецкого района Тернопольской области.

Стороны рассмотрели факты распространения дезинформационных и дискредитирующих обращений со стороны органов власти и частных лиц, которые необоснованно обвиняют Свято-Успенскую Почаевскую Лавру в антиукраинской пропаганде и поддержке сепаратизма. Иностранные наблюдатели получили материалы и документы, подтверждающие факты правонарушений в отношении верующих Украинской Православной Церкви, а также смогли выслушать представителей приходов, которые стали непосредственными жертвами провокационных действий и нападений, в том числе, во время захватов храмов УПЦ на территории Тернопольской, Волынской и Ровенской областей.

Вместе с тем, было рассмотрено резонансное дело о захвате храма в селе Угринов Волынской области. В настоящее время из-за бездействия власти жизни и здоровья его настоятеля священника УПЦ протоиерея Ростислава Сапожника находится в опасности. Имеющиеся факты угроз священнослужителю о его выселении из предоставленного жилья, несмотря на то, что у священника есть двое несовершеннолетних детей.

Напомним, что при активном участии предпринимателя, депутата Волынского областного совета. Турака осенью 2014 года захватили храм УПЦ в сел. Угринов, после чего настоятель протоиерей Ростислав вместе с изгнанной общиной был вынужден совершать богослужения в своем доме.

church.ua