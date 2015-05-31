Православные сегодня празднуют День Святой Троицы

День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на председатель административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу).

“После Своего Воскресения Господь в течение сорока дней являлся святым апостолам. На их глазах Он вознесся на небо, и прощаясь обещал послать им Утешителя - Святого Духа. И вот, на пятидесятый день после Воскресения, когда ученики Господа вместе с Пресвятой Богородицей находились в Сионской горнице, на всех них сошел Святой Дух и они начали разговаривать на разных языках. Все это было необходимым для дальнейшей проповеди Христа Воскресшего среди всех народов”, - рассказал отец Виктор.

“Именно сошествие Святого Духа на апостолов описано в книге Деяний святых апостолов. Тем самым этим событием открылась миру вся полнота действия Пресвятой Троицы, и люди научились поклоняться и прославлять три ипостаси Единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Вот почему День Святой Троицы мы называем днем рождения нашей Церкви”, - указывает архимандрит.

Первые упоминания о общепринятое празднование Троицы датируют III ст. А уже через столетие все церковные писатели описывают обычаи, принятые на пятидесятый день после Светлого Христова Воскресения.

“Так, например, один из святых отцов Православной Церкви — святитель Иоанн Златоуст рассказывает об обычае украшать дома зеленью в этот день, а другой не менее известный святой IV века — святитель Григорий Богослов описывает Литургию и великую вечерню службу этого дня. На этот праздник духовенство одевается в зеленое, белое или золотистое облачение, которое означает силу Святого Духа, а иконы украшают ветками деревьев”, - объясняет отец Виктор.

Одновременно священнике отмечает, что впоследствии христианские обычаи праздника Троицы тесно переплелись со славянскими, на тот период еще языческими традициями. Самым древним является обряд украшать свой дом ветками деревьев, цветами и, идя в храм, нести с собой букеты. Это символизирует живую, восстанавливающее силу Святого Духа, пробуждение природы и обновление души человека. Традиционными были песни, хороводы и танцы, которые продолжались до самого утра.

“Удивительной является действие Духа Святого на человечество вообще и на человека в частности. Без Духа Божьего любое существо превращается всего лишь в мертвую материю. Слабого оно делает сильным, маловіра – глубоко верующим, злого способен превратить в милосердного, а малодушного может сделать смелым и отважным. Но самое главное то, что Он, коснувшись человеческого сердца, открывает перед нами завесу Вечности и дает каждому почувствовать, что мы созданы именно для нее”, - говорит отец Виктор.

“День Пятидесятницы напоминает нам о том, кто мы есть, и к чему мы призваны. Бог не оставил нас на необъятных просторах Вселенной блуждать в одиночестве. Мы не пыль для Него, не порох. Мы – живые существа, созданные по Его образу и подобию. Мы – дорогие для Него. Именно поэтому Он делится с нами всем, что имеет. И отдает не только Сына Своего Единородного, но и посылает нам Духа Святого. Для чего? Чтобы мы смогли преодолеть все проблемы, с которыми сталкиваемся. Чтобы мы имели силы справиться с болью и страхом. Чтобы мы постоянно помнили, что Бог с нами, и стремились к Нему... Дух Святой постоянно напоминает нам о настоящем, небесный смысл нашего земного бытия”, - отмечает церковный спикер.

“В молитве, которая поется в храме на Пятидесятницу, есть такие слова: «Царю Небесный... приди и вселися в нас!» Мы призываем Самого Бога, Небесного Царя, создать себе обитель в наших душах! И Бог придет. Вопрос только в том, будем ли мы готовы сердцем принять Его”, - завершает отец Виктор.