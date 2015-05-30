30 мая в Киево-Печерской лавре открылась Троицкая православная выставка, приуроченная к великому празднику Святой Троицы, сообщает lavra.ua.

Об ее открытии объявил архимандрит Поликарп. Перед этим батюшка совершил молебен на начало добрых дел, в котором поминал мч. Иоанна Сочавского - небесного покровителя торговых и коммерческих дел.

Уставщик Лавры призвал хранить благочестие и совесть.

Отец Поликарп выразил благодарность за труды всем, кто представляет на выставке продукцию, приехав в Лавру с других городов и стран, и пожелал, чтобы эти труды окупились сторицей и принесли пользу монастырям, храмам, семьям, а также всем, кто будет приобретать необходимое себе и близким.

На выставке представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, изделия традиционного народного ремесла, продукция из ткани, монастырские травяные лечебные сборы, продукты пчеловодства.

Выставка-ярмарка представлена в крытом переходе от площади Ближних пещер к Верхней Лавре, а также возле нового памятника прпп. Антонию и Феодосию Печерским.