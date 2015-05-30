Побеждают и остаются народы, которые не отступают от Бога и являются сплоченными - Митрополит Антоний

Побеждают и остаются на мировой арене только те народы, которые не отступают от Бога и являются внутренне сплоченными. Об этом написал в своем блоге на "Корреспонденте" управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний Паканич.

"Скоро мы будем отмечать один из величайших церковных праздников - День Святой Троицы. Для каждого православного христианина Пятидесятница является поводом для личной большой и искренней радости. Ведь мы празднуем день рождения нашей Церкви, которая призвана привести нас к спасению и воссоединению в вечности с Богом.

При этом очень важно помнить, что принадлежность к Святой Церкви - это не только драгоценная возможность ежедневно припадать к животворящему источнику Божьей благодати. Это также и серьезная обязанность. Обязанность соблюдать Божьи заповеди и оставаться христианином даже во времена самых трудных и жестоких испытаний нашей веры и совести.

Именно поэтому в День Святой Троицы нам всем стоит задуматься о своей личной ответственности - за каждое произнесенное слово, за каждое выпестованное стремление, за каждый совершенный поступок. Мы никоим образом не должны подпитывать насилие и взаимную ненависть. Наше завещанное Богом призвание - любить, а не причинять боль и страдания друг другу. Более того, именно через достижение мира и единения мы сможем лучше выполнять и наш обет перед Родиной - делать ее сильной, развитой и процветающей.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божиими» (Мф. 5, 9)». Эти слова Господа важны для нас как никогда, поскольку от следования им зависит не только будущее нашей Церкви и Отечества, но и спасение наших душ. Ведь когда мы в свое время предстанем перед Божьим судом, Он не будет спрашивать у нас, кого мы поддерживали - «правых» или «левых», по отношению к кому чувствовали «праведный» гнев и какими политическими лозунгами руководствовались в своей жизни. Уверен, Он спросит о другом - что каждый из нас сделал для того, чтобы между нами закончились взаимная ненависть и вражда, а также прекратилась страшная и уродливая война, которая уже оставила за собой безбрежное горе в виде тысяч наших погибших и изувеченных соотечественников.

Нам всем необходимо понять, что на нашей земле не будет мира до тех пор, пока мир не воцарится в наших сердцах и мыслях. Именно поэтому мы, Церковь, должны стать примером и образцом единения - в любви ко Христу и друг другу - для всего украинского общества, страдающего от многих линий раскола.

«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12, 25). Об этом стоит помнить всем нам, если мы хотим сохранить нашу Церковь и наше Отечество.

Именно в единении - наша сила и наше будущее. Я глубоко убежден, что побеждают и остаются на мировой арене только те народы, которые не отступают от Бога и являются внутренне сплоченными".