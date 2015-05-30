Украинский военный опровергает обвинения в сторону клирика УПЦ

24 мая на Ровенщине в селе Рясники Гощанского района представители местной власти спровоцировали конфликт вокруг сооружения местного Свято-Покровского храма. Для этого уже традиционно провокаторы избрали методы клеветы и оскорблений в адрес сельского священника и всей Украинской Православной Церкви. В частности, распространялись выдумки о том, что он не молился за украинских воинов.

Местный житель – украинский военный Богдан Данилюк, который только что вернулся из зоны боевых действий – опровергает такие обвинения в сторону сельского священника. Он рассказал, что знает настоятеля прихода отца Василия не первый год. «Батюшка постоянно молится за бойцов АТО и пожертвований не требует, – говорит Богдан Данилюк. – Он всех в Рясниках знает. Знает кто, когда ушел и где воюет».

Вместе с тем, военный отмечает, что его пугают настроения местной общины, которые сформированы спланированной антицерковной пропагандой.

Споры на религиозной почве вызывают беспокойство и у жены воина АТО Людмилы Евчук. Женщина лично просила поддержки у председателя Рясницького сельского совета Василия Козака, чтобы не допустить дестабилизации и вражды в деревне.

По материалам официального сайта Ровенской епархии УПЦ