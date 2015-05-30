Послание Предстоятеля УПЦ в день праздника Троицы (укр.)

Послання Предстоятеля Української Православної Церкви з нагоди Дня Святої П’ятидесятниці архіпастирям, пастирям, чесному чернецтву та всім вірним чадам Української Православної Церкви

Возлюблені у Господі архіпастирі, всечесні пастирі, чесне у Христі чернецтво, боголюбиві миряни — брати й сестри!

У день, коли Вселенська Православна Церква згадує про дарування їй Святого Духа, я звертаюся до всіх християн із закликом подякувати Небесному Богу Отцю за те, що Він обрав нас бути наслідниками Царства Небесного через прийняття Його благодаті. Промисел Божий є у тому, щоб дари Святого Духа кожна людина отримувала через Святу Церкву, яку заснував Бог майже дві тисячі років назад у день Святої П’ятидесятниці. Членами цієї Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви всі ми є через святе Хрещення. За словами церковних пісноспівів, Всевишній Бог «єгда же огнєнния язикі раздаяше, в соєдінєніє вся прізва». Він благодаттю дивовижно об’єднує самих різних людей, народжених від води і Духа, творячи з них свою Церкву. За образним висловом святого Апостола Павла ця Церква є тілом, у якому кожен християнин важливий, а Глава цього тіла – Христос (див. 1 Кор. 12, 12). В Церковному тілі всі християни Святим Духом перебувають у єдності поміж собою та з Христом. Свідченням цієї єдності є любов до Бога та до ближнього, адже Сам Господь подав нам цей знак, навчаючи: «По тому дізнаються, що ви мої учні, якщо матимете любов поміж собою» (Ін. 13, 35).

На жаль сьогодні ми мало чуємо про любов. Війна, сварки, образи та примноження беззаконня – це те, з чого складається наше сьогодення. У цьому є певний апокаліптичний знак. Адже Господь вказав лише єдину прикмету наближення Судного Дня: «З причини примноження беззаконня, у багатьох охолоне любов» (Мф. 24,12).

У часи цих важких випробувань, які посилає нам Бог, я прошу всіх вірних чад Української Православної Церкви берегти любов до Бога та любов поміж собою. В домашніх молитвах та у храмі, просіть Бога допомоги в усіх життєвих обставинах уникати любих проявів розбрату. Любий конфлікт свідчить про те, що любов холоне. Любий конфлікт не лише розділяє людей на ворогуючі табори, але й відділяє їх від Бога, бо там, де ворожнеча, там немає Христа. Адже наш Бог є Богом любові (2 Кор. 13, 11).

Свято П’ятидесятниці дає кожному з нас надію на мир і припинення війни. В цей день ми колінопреклонно молимо Господа послати на українську землю та на її народ благодать Святого Духа, плодами якого є любов, радість та мир (див. Гал. 5, 22). Якщо наша молитва буде щирою, то Дух Святий неодмінно вилікує всі розділення і розколи, котрі ранять українське суспільство, ранять і тіло Церкви Христової.

Благодать Господа нашого Іісуса Христа, і любов Бога і Отця, і Причастя Святого Духа нехай буде з усіма нами.

+ Онуфрій

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель УкраїнськоїПравославної Церкви

Київ

День Святої Трійці. П’ятидесятниця

2015 р.