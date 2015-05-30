Более 500 прихожан УПЦ обратились к Порошенко с просьбой защитить их храмы от "церковного рейдерства"

Более 500 прихожан УПЦ Московского патриархата обратились к Петру Порошенко с просьбой защитить их храмы от «церковного рейдерства», сообщает газета "Вести".

«С прошлого года наши церковные общины атакуют представители Киевского патриархата. Они распространяют слухи, что Украинская православная церковь поддерживает сепаратизм, - говорится в открытом письме в адрес президента от верующих из Ровенской области. - Наших прихожан начинают преследовать за их веру».

«Мы уважаем другие ветви христианства и всегда готовы к сотрудничеству с ними, всегда стремимся жить в мире и согласии. Принимаем выбор каждого человека. УПЦ никогда не призывала к войне, поскольку это противоречит христианскому духу. В то же время, многие из наших прихожан выполнили свой воинский долг перед Родиной. И многие выполняют его сейчас», - пишут прихожане.