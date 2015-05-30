В День защиты детей в УПЦ будут молиться за убитых детей

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви помянут детей, погибших на Донбассе. Соответствующий циркуляр направлен в епархии Канцелярией Киевской Митрополии.

Молитвы за упокой всех детей, погибших в зоне вооруженного конфликта на Востоке Украины, будут преподноситься в церквях 1 июня – в день Святого Духа, который в этом году совпал с Международным днем защиты детей. Проведение общецерковной молитвы благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

По данным Уполномоченного Президента Украины по делам ребенка, за время активной фазы конфликта на Донбассе погибли 65 детей, 127 были ранены.

Точное количество детей, которые пострадали от войны на Востоке Украины, остается неизвестным.

volyn.church.ua