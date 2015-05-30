Глава УГКЦ обсудил с Яценюком возможности для более эффективного социального служения Церкви

В пятницу 29 мая глава УГКЦ, встретился с Премьер-министром Украины А. Яценюком. Во встрече также принимали участие владыка Иосиф (Милян), епископ-помощник Киевской архиепархии, и народный депутат Украины Виктор Еленский, сообщает ugcc.ua.

Во время разговора стороны обсудили примеры сотрудничества УГКЦ и государственных структур Украины. Блаженнейший Святослав рассказал о социальном служении, которое в современных особых обстоятельствах совершает Церковь.

Речь шла о служении для вынужденных переселенцев, раненых, украинских воинов. При этом Глава УГКЦ отметил необходимость урегулирования нормативно-правовой базы, которое дало бы возможность для лучшего и более эффективного социального служения Церкви.

Особое внимание было уделено подготовке к празднованию 150-летнего юбилея митрополита Андрея Шептицкого. Предстоятель УГКЦ поблагодарил главу Правительства за создание оргкомитета по чествованию фигуры митрополита Андрея и за те инициативы, которые решено реализовать.