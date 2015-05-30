В скиту Святогорской лавры нашли приют 125 переселенцев из зоны АТО

1 февраля 2015 женская обитель «Всех скорбящих Радость» приняла первых беженцев из зоны АТО. В скиту Свято-Успенской Святогорской лавры в селе Богородичное Донецкой области постоянно проживают переселенцы из городов Дебальцево и Авдеевки (Видео).

Среди 125 вынужденных переселенцев было 15 детей, самому младшему из которых на тот момент исполнилось 10 дней, и пожилые люди, некоторые из них нуждались в медицинской помощи и позже были отправлены на лечение.

По сообщению сайта Лавры большинство из тех, кого приютили в обители, были в сложном эмоциональном и психологическом состоянии. Несмотря на это, по словам настоятельницы монастыря матушки Амвросии, у них было чему поучиться: «Прежде всего, их смирению».

Как говорили сами люди, они воспринимали происходящее как испытание. Одна из женщин сказала: «Не случайно то, что мы здесь живем, что мы сюда попали. Наверное, это нужно для того, чтобы проверить свою жизнь, навести порядок в своей душе».

Сестры обители отмечают, что в основном те, кто приехал сюда были людьми нецерковными. По словам духовника обители, архимандрита Зосимы, большинство из приезжих впервые переступили порог храма, многие впервые приступили к таинствам исповеди и причастия, здесь люди начали воцерковляться.

church.ua