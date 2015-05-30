Волынская епархия УПЦ опубликовала отчет об оказанной помощи пострадавшим от военного конфликта на Востоке Украины

28 мая Волынская епархия Украинской Православной Церкви опубликовала отчет о своем социальном служении. Согласно информации, размещенной на официальном сайте епархии, помощь осуществляется в первую очередь тем, кто пострадал от военного конфликта на Востоке страны: украинским военным, переселенцам и детским домам на территории Донбасса.

Так, с начала АТО на Востоке Украины прихожане Волынской епархии УПЦ собрали и доставили украинским военным более 1000 тонн продуктов, одежды, средств защиты. 150 тонн продуктов было пожертвовано для Свято-Успенской Святогорской лавры, которая занимается вынужденными переселенцами. Также были собраны средства для нужд военных в размере 700 тыс. гривен, для поддержки вынужденных переселенцев и детских приютов Донетчины Волынская епархия передала 100 тыс. гривен.

В этом году епархия помогла Детскому фонду Украины, детдому "Солнышко", учебно-реабилитационному центру в Луцке, реабилитационному центру в Ковеле, центру реабилитации инвалидов с детства "Источник жизни", общественному объединению "Даун-синдром", школе-интернату с Люблинце Ковельского района, Дому малютки в Луцке, Владимир-Волынской школе-интернату, школе-интернату в Головно Любомльского района, Волынской областной организации Красного Креста Украины. Также 40 тыс. гривен было выделено восьми семьям волынских правоохранителей, у которых родители погибли в зоне АТО.

church.ua