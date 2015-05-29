День защиты детей в Киево-Печерской лавре: Блаженнейший Онуфрий поздравит детей погибших воинов

В Киево-Печерской лавре 1 июня состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравит детей погибших воинов. Дети передадут Предстоятелю свои рисунки, получат благословение Его Блаженства, материальную помощь и подарки. Приглашены около 100 детей из Киева и Киевской области.

Начало мероприятия в 13.00 на площади перед семинарией Киевской Духовной Академии (ул. Лаврская, 15, корп. 63), возле памятника Петру Могиле.

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