Православные волыняне ответили депутатам Луцкого горсовета: Украинцы достойны такого государства, где уважают права всех граждан (укр.)

27 травня на офіційному сайті Волинської єпархії Української Православної Церкви було опубліковано відкритий лист представників духовенства та вірян Волинської єпархії УПЦ у відповідь на “Звернення до прихожан УПЦ МП” депутатів Луцької міської ради із закликом до створення ще однієї «помісної церкви».

У відповідь на це звернення духовенство та віруючі Волинської єпархії нагадали депутатам про Конституцію України та українське законодавство, яке забороняє будь-кому, в тому числі народним обранцям «вказувати людям, членами якої Церкви бути, які храми відвідувати, якою мовою молитись». Також було наголошено, що подібні провокаційні звернення вигідні «тим, хто невміло заробляє собі політичні дивіденди, віддаючи перевагу переконанням електорату, або ж ворогам України, які подібним чином хочуть дестабілізувати суспільно-політичну і міжконфесійну ситуацію на тій території України, де сьогодні усіма силами зберігається мир».

Відкидаючи всі наклепи, плітки і безпідставні звинувачення луцьких депутатів, віряни Волині зауважили своїм обранцям, оскільки останні надто мало обізнані в церковних питаннях, що їм варто було б «перейти до виконання тих безпосередніх обов’язків, які на них покладено. Адже не всіх голодних ще нагодовано, не всі бідні і знедолені знайшли засоби для існування, не подолано корупцію, несправедливість та всі ті непотрібні елементи нашого життя, проти яких рік тому стояв Майдан».

Наприкінці свого відкритого листа православні волиняни наголосили: «Українське суспільство єдине в своєму прагненні жити в процвітаючій, мирній та єдиній Україні. Українці гідні такої держави, де поважають права усіх без винятку її громадян. Українська Православна Церква, в міру Своїх сил та забов’язань, робитиме все можливе та сприятиме тому, аби ті омріяні цінності, за які бореться український народ, стали для кожного з нас доступними».

За матеріалами офіційного сайту Волинської єпархії УПЦ