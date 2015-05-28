Предстоятель УПЦ заверил в своем уважении к украинским воинам, которые несут службу в зоне АТО

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий (Березовский) заверил в своем уважении к украинским воинам, которые несут службу в зоне АТО.

Как сообщает ТСН, об этом он заявил, отвечая журналистам на вопрос о скандальном случае в Верховной Раде, когда священники не встали во время оглашения фамилий погибших героев.

"Мой поступок, который имел место 8-го мая этого года в Верховной Раде - это не пренебрежение к героям Украины, я их люблю и уважаю, и это действительно великие люди. Это был такой знак, символ того, что наша Церковь хочет прекращения войны", - сказал Блаженнейший Онуфрий.

Предстоятель УПЦ говорит, что призыв к прекращению военных действий транслирует и в России.

Блаженнейший Онуфрий также прокомментировал молебен на захваченной территории Саур-Могилы в присутствии лидера "ЛНР", который провели епископы Новоазовский и Макеевский.

Митрополит считает, что им могли угрожать оружием, сообщает ТСН.

"Знаете, когда к тебе приходят с автоматом и что-то просят, то наверное очень трудно человеку отказать. Мы, наша Церковь, она является Церковью и тех, кто является украинской гвардией, и тех, кто считается террористами или сепаратистами, потому что там наши люди, и там наши люди", - констатирует Митрополит Киевский Онуфрий.