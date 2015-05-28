В столичном "Украинском доме" УПЦ представила уникальную выставку "Украинская Православная Церковь от святого Владимира до современности"

В Киеве в "Украинском доме" сегодня была представлена ​​уникальная выставка "Украинская Православная Церковь от святого Владимира до современности", посвященная 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, выставку открыл Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

«Сегодня мы будем изучать дела, которые оставил святой князь Владимир, будем вдохновляться ими, так как его деятельность дала в свое время нашим предкам импульс и энергию, и они создали такое ​​благородное, мужественное, сильное и красивое киевское государство, прославившееся в веках. Убежден, что и сегодня оно преодолеет все трудности, зацветет буйным цветом и разовьется благовониями и перед Богом, и перед людьми», - сказал Блаженнейший Онуфрий.

На выставке были представлены уникальные экспонаты, отражающие историю Православной Церкви в украинских землях в течение ее 1000-летнего бытия - от времен Киевской Руси до современности. Это редкие иконы, старопечатные книги, гравюры, церковная утварь, награды, документы и фотографии, кресты, панагии. Также шиферные иконы, энколпионы и кресты времен св. Владимира.

Интересным артефактом является икона св. князя Владимира, которая была написана к 900-летию Крещения Киевской Руси (1888). Большой интерес представляют первые старинные Киево-Печерской лавры, богословские труды святителей Петра Могилы, Димитрия Ростовского, Иннокентия Херсонского, Владимира (Богоявленского), митрополита Стефана Яворского, митрополит Владимир (Сабодан) и других выдающихся деятелей Церкви.

Отдельная экспозиция посвящена подвигу новомучеников и исповедников XX в. Это фотографии cвященномученикив Константина (Дьякова), Анатолия (Грисюка), Александра (Петровского), преподобного схиархиепископа Антония (Абашидзе) и др.

Экспонаты для выставки предоставлены музеем Киевской митрополии "Православная Украина".

Это первое в Украине мероприятие, посвященное 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира. Торжества 1000-летнего юбилея продлятся в течение года не только в столице, но и во всех епархиях УПЦ.

Также в этот день в «Украинском доме» состоялась научная конференция «Наследие святого Владимира: Церковь, государство, общество».