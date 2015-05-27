Сегодня Украинская Православная Церковь отмечает 23-ю годовщину Харьковского Собора Епископов

27 мая Украинская Православная Церковь отмечает 23-ю годовщину Харьковского Собора Епископов, который состоялся 27-28 мая 1992 года на территории Покровского мужского монастыря г. Харькова и стал выдающимся событием в современной истории украинского православия, сообщает сайт church.ua.

18 епископов Украины во главе с митрополитом Никодимом (+2011, Руснаком) осудили раскольнические действия бывшего митрополита Филарета (Денисенко) и выбрали Новым предстоятелем Украинской Православной Церкви митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира (+2014, Сабодана).

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в этот день во всех храмах Украинской Православной Церкви были совершены благодарственные молебны.

В этот же день управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний вместе со студентами Киевской духовной академии и семинарии совершил заупокойную литию на могиле светлой памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира за спокойствие всех усопших участников Харьковского Собора Епископов Украинской Православной Церкви.