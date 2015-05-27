В «Украинском доме» 28 мая состоится выставка “Украинская Православная Церковь: от святого Владимира до сегодняшнего дня”

В столичном «Украинском доме» завтра, 28 мая, состоится выставка “Украинская православная церковь: от святого Владимира до сегодняшнего дня”, посвященная 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на выставке представлены уникальные экспонаты, отражающие историю Православной Церкви – со времен Киевской Руси до сегодняшнего дня.

Это редкие иконы, старопечатные книги, гравюры, церковная утварь, награды, документы и фотографии, кресты, панагии и т. п.

Самый древний из экспонатов – камея VI вв. “Оранта”, происхождением из Крыма. Также на выставке будут представлены шиферные иконы, энколпионы и кресты времен св. Владимира.

Интересным артефактом является икона св. князя Владимира, которая была написана к 900-летию Крещения Киевской Руси (1888 г.).

Большой интерес представляют первые издания Киево-Печерской лавры, богословские труды святителей Петра Могилы, Димитрия Ростовского, Иннокентия Херсонского, Владимира Владимира (Богоявленского), митрополита Стефана Яворского, митрополита Владимира (Сабодана) и других выдающихся деятелей Церкви.

Отдельная экспозиция посвящена подвигу новомучеников и исповедников XX века. Это фотографии священномучеников Константина (Дьякова), Анатолия (Грисюка), Александра (Петровского), преподобного схиархиепископа Антония (Абашидзе) и других.

Экспонаты для выставки предоставлены музеем Киевской митрополии УПЦ МП “Православная Украина”.

Это первое в Украине мероприятие, посвященное тысячелетию со дня упокоения святого равноапостольного князя Владимира. Торжества к этой дате будут продолжаться в течение года не только в столице, но и во всех епархиях УПЦ.

Выставка состоится в фойе «Украинского дома» (Киев, Крещатик, 2) в течение дня с 10.00 до 19.00.

Также в этот день в «Украинском доме» состоится научная конференция «Наследие святого Владимира: церковь, государство, общество».