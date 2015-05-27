В Киево-Печерской лавре состоялась встреча Предстоятеля УПЦ с Послом Греции в Украине

27 мая Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принимал в своей резиденции на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в Украине Василиса Пападопулоса. Во встрече также принял участие председатель паломнического центра УПЦ Владимир Телиженко, сообщает сайт church.ua.

Во время встречи были обсуждены вопросы разностороннего сотрудничества между Киевской митрополией и Посольством Греции в Украине. В частности, господин Посол выразил желание способствовать углублению связей между канонической Православной Церковью Украины и Греческим государством.

Участники встречи обсудили состояние церковных отношений в обеих странах, а также роль Церкви в преодолении тех общественных кризисов, в которые погрузились сегодня Украина и Греция. В частности, Его Блаженство отметил, что Украинская Православная Церковь является одной из негосударственных институций, доля предоставления гуманитарной помощи которой пострадавшим от военного конфликта, является наибольшей.

Говоря о церковных процессах, которые характерны для современной Украины, Его Блаженство отметил, что сейчас для миссии Церкви в обществе не стоит вопрос об отделении и получения своего Патриарха. Для всех Поместных Православных Церквей мира сегодня главной задачей является объединение для того, чтобы вместе отвечать на вызовы современности, показывая тем самым пример единения Европе и всему миру.

Отмечая многовековые духовные и общественные связи между Грецией и Украиной, Его Блаженство пожелал господину Послу и всем сотрудникам Посольства Греции в Украине Божьей поддержки и благословения в деле дальнейшего развития греко-украинских отношений.