В Киеве презентовали два новых справочника о христианских святынях Германии

В Киеве, в церковно-археологическом музее Киевской Духовной Академии, состоялась презентация двух книг, посвященных христианским святыням Германии.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в Паломническом Центре Украинской Православной Церкви, первый сборник носит название «Христианские святыни Германии: от Ахена до Эберсберга», а второй посвящён городу, в котором автор этих книг проживает в настоящее время: «Мюнхен: от святыни к святыне».

Автор издания – Анатолий Холодюк – православный публицист и немецкий корреспондент российских церковных сайтов. Книги выпущены издательским центром «АДЕФ-Украина».

«Появление любого справочника, который систематизирует информацию о святынях – это всегда событие, которого мы ждём с нетерпением, тем более, если речь идёт о Дальнем Зарубежье. Подобных изданий, посвящённых Германии, вообще до сих пор не было. Особая ценность этих книг заключается в том, что автор не только проработал письменные источники, но и описал все святыни в деталях, а это значит, провёл многие часы в реликвариях и сокровищницах и видел святыни воочию», - комментирует издания Владимир Телиженко, директор Паломнического Центра УПЦ.

В сентябре текущего года Анатолий Холодюк планирует выпустить еще один справочник, посвященный христианским святыням Германии.

Презентация книг была организована Паломническим Центром Украинской Православной Церкви.