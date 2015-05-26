В Хмельницкой области молния попала в колокольню и вызвала пожар

В Хмельницкой области загорелась церковь вследствие попадания в купол разряда молнии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.

25 мая в 17:38 на пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части г.Дунаевцы поступило сообщение о пожаре в Свято-Успенской церкви в с.Мицивцы Дунаевецкого района.

Пожар на площади 16 кв.м пожарные локализовали в 18:02, а в 18:07 - ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожена колокольня, оконные блоки, а также повреждена облицовка стен.

Как выяснилось, пожар возник из-за попадания разряда молнии в колокольню храма. Несчастных случаев не зафиксировано.

УНН