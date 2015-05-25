7-летний Богдан в отделении интенсивной химиотерапии Охматдет - на лечение нужно 300 тыс. грн.

7-летний Чичва Богдан Александрович с мамой находятся в отделении интенсивной химиотерапии Охматдет.

Поступил мальчик в больницу с болями в животике. После обследования врачи поставил диагноз — «лимфома Беркитта lll степени» с поражением печени, селезёнки и органов малого таза.

Очень нужны доноры со второй и четвертой положительной группой крови — сдать кровь в Охматдет для Чичвы Богдана Александровича (корпус № 2 «Гематология»). Желательно, чтобы это были мужчины 25-40 лет без вредных привычек и не болевшие серьезными болезнями. Нужно говорить, что они сдают кровь на тромбоциты (ЭТО ВАЖНО!).

Семья просит о помощи - лечение будет длиться полгода, а потом реабилитация.

«В день на лечение Богдана уходит не одна тысяча гривен, и мы не в силах вытянуть такое дорогостоящее лечение!» — пишет мама.

Список препаратов, которые Богданчик принимает каждый день (в больнице их нет):

1.ЦЕФЕПИМ 2 АМ/ДЕНЬ 520 ГРН

2.ЭССЕНСИАЛЕ 1 АМ/ ДЕНЬ 263.52

3.ТАВЕГИЛ 1 АМ/ДЕНЬ 25 ГРН

4.ДЕКСАМЕТАЗОН 2 АМ/ ДЕНЬ 52 ГРН

5.ТРОПИСЕТРОН 1 АМ/ ДЕНЬ 50 ГРН

6. ВИНКРИСТИН 1 ФЛ/ ДЕНЬ 229.60 ГРН

7. ОМЕПРАЗОЛ 1 ШТ./ ДЕНЬ 104 ГРН

8. КУТАСЕПТ 1 ФЛ/НЕД 295.93 ГРН

9.ДОЛОБЕНЕ 1 УП/ МЕС. 195.69 ГРН

10.БЕПАНТЕН 1 УП/ МЕС. 293.06 ГРН

11. НИСТАТИН 10 ШТ./ НЕД 50 ГРН

12. ХИЛАК ФОРТЕ 1 ФЛ/ МЕС. 169.96 ГРН

Это не весь перечень препаратов, еще нужны медицинские пеленки, салфетки, перчатки стерильные, рН измерители, дезинфекторы, антисептики, маски, мочесборники, тонометр, и, конечно питание – специальные смеси и соки, которые подходят ребенку.

Специальные анализы, которые делаются каждый день, обходятся в 700 грн.

Всего на лечение нужно около 300 тыс.грн.

Расчетный счет, на который можно пересылать деньги – 5168 7556 1157 9380 — Чичва Галина Анатольевна (бабушка Богдана)

Контактное лицо – тетя Эля 067-91-83-82-9

"Православие в Украине"