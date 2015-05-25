Крымский архиепископ УПЦ КП: Российские паспорта - это вынужденная мера

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент сообщил, что его родные уже получили российские паспорта, пишет «Главком».

«Мои родные взяли российские паспорта. Потому что нужно имущество переоформлять, пенсии получать, за свет заплатить. А что предлагаете, до последнего ничего не делать, чтобы потом за долги отобрали имущество? Вот сенсация, родные владыки Климента взяли российские паспорта! Если ты не переоформляешь документы, к тебе приезжают, выключают свет, газ, воду. Как дальше жить?», - сказал архиепископ.

Он рассказал, что несколько тех женщин, которые в церкви работали, также взяли российские паспорта, несколько не взяли. «Те, которые не взяли, имеют сейчас проблемы с выплатами пенсий, медицинским обслуживанием, устраиванием детей в школу...», - сообщил Климент.

Поэтому, по его мнению, неправильно говорить о том, что те, кто взял российские паспорта, являются преступниками. «Ведь российские паспорта не для того, чтобы отказываться от государства Украина. А для того, чтобы хоть как-то защитить свои права», - отметил Климент.