Молдавский митрополит обещает лично крестить каждого четвертого ребенка в семье

В субботу 23 мая в Кишеневе во время масштабной акции в поддержку семейных ценностей, Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир пообещал лично крестить каждого четвертого и последующего ребенка, рожденного в семье, сообщает РИА Новости.

Мероприятие было организованно Православной церковью Молдовы. В шествии приняли участие простые верующие и архиереи церкви. Как отметили участники шествия, акция призвана продемонстрировать "защиту святых ценностей". Кульминацией мероприятия стали возложение цветов у памятника воеводы Стефана Великого и благодарственный молебен.

"Я призываю христиан рожать как можно больше детей. Я лично буду крестить в Кафедральном соборе четвертого и более ребенка в семье. А если Бог даст, то и обвенчаю их, когда придет время", - сказал Владимир. Митрополит призвал православных христиан защищать традиционные семейные ценности.

Молдова в 2012 году приняла Закон об обеспечении равенства. Это было одним из условий Евросоюза для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. В одной из глав закона говорится о гарантиях прав сексуальных меньшинств. Православная церковь выступала против его принятия. Согласно опросам общественного мнения, Церкви в стране доверяет более 80 % жителей.