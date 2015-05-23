В Церковно-археологическом музее КДА открылась украино-болгарская выставка «Сокровище слова»

21 мая, по благословении управляющего делами УПЦ, ректора КДАиС митрополита Бориспольского и Броварского Антония, в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии состоялось открытие выставки, посвященной 1150-летию крещения Болгарии и 1130-летию со дня смерти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Мероприятие организовано посольством республики Болгария в Украине, Киевской духовной академией, Центром болгарского языка, литературы, истории и культуры, института литературы Болгарской академии наук и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, сообщает сайт КДАиС.

В рамках открытия с приветственным словом от имени Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к участникам обратился епископ Бородянский Варсонофий, в свою очередь от организаторов выставки посетителей поздравили чрезвычайный и полномочный посол республики Болгария в Украине Красимир Минчев, приветствия ректора КДА митрополита Антония озвучил старший помощник ректора по учебно-методической работе архимандрит Сильвестр (Стойчев).

«Сокровище слова» - это научно-документальная выставка, которая раскрывает богатые литературные традиции, демонстрирует художественное и жанровое разнообразие древнеболгарской культуры. Она посвящена истории славянской письменности, деятельности святых Кирилла и Мефодия, созданию глаголицы и кириллицы и распространению их в Первом болгарском царстве в славянском мире.

В день открытия выставку посетили студенты и аспиранты Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченка, студенты и воспитанники КДАиС, прихожане Киево-Печерской лавры.