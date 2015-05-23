В Узбекистане построят новый православный храм в честь святого Пантелеимона

В центральной части города Нукуса в Узбекистане запланировано строительство православного храма, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.

Вопросы предстоящего строительства обсуждались на встрече главы Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия с властями региона Каракалпакстан.

Первый православный храма в Нукусе будет освящен в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

В Узбекистане в настоящее время действуют 38 православных храмов.

Рravoslavie.Ru