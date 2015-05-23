В Узбекистане построят новый православный храм в честь святого Пантелеимона
06:19, 23 мая 2015Православие
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В центральной части города Нукуса в Узбекистане запланировано строительство православного храма, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.
Вопросы предстоящего строительства обсуждались на встрече главы Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия с властями региона Каракалпакстан.
Первый православный храма в Нукусе будет освящен в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.
В Узбекистане в настоящее время действуют 38 православных храмов.
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