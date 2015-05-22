Архиепископ УПЦ КП Климент: Украинскую церковь в Крыму придется перерегистрировать по российским законам

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент в интервью «Главкому» рассказал, на каких условиях в оккупированном Крыму возможно сохранить Церковь Киевского патриархата исходя из реалий сегодняшнего дня.

«В любом случае юридическая перерегистрация необходима потому, что без нее некоторые церкви останутся отрезанными от света и воды, а также есть угроза потери имущества. У нас уже есть прецеденты. В дальнейшем проблема будет заключаться в том, что ни один платеж я не смогу провести, не только за коммунальные услуги, но и за услуги охранных фирм», - объяснил архиепископ.

Он отметил, что год УПЦ КП в Крыму удалось продержаться без перерегистрации, и год Церковь придерживалась позиции, что их на оккупированном полуострове Украина защитит.

«Я обращался и к Президенту, и к правительству, к СНБО и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Лутковской. Но, к сожалению, руководство государства Украина ничего не сделало для того, чтобы разъяснить религиозным деятелям о том, как им действовать в тех условиях, в которых они оказались», - резюмировал Климент.