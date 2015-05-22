Предстоятель УПЦ посетил престольный праздник Свято-Николаевского собора Покровского монастыря столицы

22 мая, в день памяти Перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Покровского женского монастыря столицы, сообщает сайт синодального информационного отдела УПЦ.

Его Блаженству сослужили почетный Архиепископ Пражский и Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, епископы Роменский и Буринский Иосиф, Ирпенский Климент, Фастовский Дамиан, а также духовенство монастыря.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

После отпуста был совершен молебен, по окончании которого Его Блаженство поклонился мощам преподобной Софии и Анастасии Киевской, хранящихся в соборе, а также поздравил настоятельницу, насельниц и прихожан Покровской обители с престольным праздником.

22 мая православные христиане вспоминают перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Это событие произошло в 1087 году. Промысел Божий рассудил жителям итальянского города Бар перевезти мощи святого чудотворца в Италию из малоазийского города Миры Ликийские, которые находились под властью турок.

8 мая корабли с мощами святителя прибыли в Бар. На следующий день их перенесли в местный храм св. Стефана, что сопровождалось многочисленными исцелениями верующих. Таким образом святитель Николай объединил своим молитвенным покровительством христиан Запада и Востока.