На Винниччине возвращают храмы религиозным общинам

В частности, церкви был возвращен комплекс зданий и сооружений Храма Рождества Пресвятой Богородицы и Храма Успения Пресвятой Богородицы.

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«Сейчас идет много дискуссий по поводу того, почему такая ситуация постигла Украину. И, возможно, причина кроется также и в деяниях предыдущих поколений, когда разрушались и отбирались храмы, когда народ переживал репрессии и голодомор. Очень символично, что именно теперь мы принимаем меры, направленные, в первую очередь, на восстановление исторической справедливости», - отметил во время официальной процедуры подписания соглашения председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.

Всего с начала года в Винницкой области в собственность местных религиозных общин возвращено 22 храма.