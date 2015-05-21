В Киеве открылась III Международная конференция «Афон и славянский народ»

21 мая, в день Вознесения Господня, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в открытии III Международной конференции «Афон и славянский народ», посвященной 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон, сообщает church.ua.

Открывая конференцию, Его Блаженство отметил: "Убежден, что сегодняшняя конференция поможет всем нам глубже осознать благотворное влияние, которое сделали подвижники Святой Горы Афон на становление и развитие народа Киевской Руси и всех славянских народов. Призываю на ваши труды Божие благословение. Пусть Господь наш Иисус Христос молитвами Своей Пречистой Матери умудрит всех нас и наставит на истину".

В открытии форума приняли участие наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, епископ Обуховский Иона, епископ Ирпенский Климент, игумен Афонского монастыря Хиландар архимандрит Матфей, директор Национального историко-культурного Киево-Печерского заповедника Любомир Михайлина, Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине Василиус Попандопулус, народный депутат Украины Вадим Новинский, директор Международного института афонской наследия в Украине Сергей Шумило и др. Работа конференции продлится до субботы, 23 мая.