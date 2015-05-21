В Киево-Печерской лавре накануне праздника Вознесения Господня состоялось Всенощное бдение

20 марта, накануне праздника Вознесения Господня и день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает church.ua.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, епископы Макаровский Иларий и Ирпенский Климент, игумен Афонского монастыря Хиландар архимандрит Матфей (Маркович), а также духовенство Лавры.

Празднование Вознесения достигает первохристианских времен. Уже в Апостольских постановлениях отмечается, что этот праздник необходимо совершать в сороковой день после Пасхи. Святитель Иоанн Златоуст (+407) называет Вознесения одним из самых дней церковного календаря и относит его к разряду праздников, которые были установлены апостолами.