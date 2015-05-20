В Киево-Печерской лавре состоится конференция, посвященная 1000-летию древнерусского монашества на Афоне

21-23 мая под эгидой Украинской Православной Церкви состоится III Международная конференция «Афон и славянский народ», посвященная 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон.

В течение трех дней Международной конференции состоятся выступления с докладами ученых и исследователей из разных стран мира, посвященные наследию Святой Горы Афон - многонациональной монашеского государства, что представляет собой образец единения христианских народов.

Главной целью конференции является обсуждение результатов и дальнейших перспектив работы в направлении выявления и изучения материалов, раскрывающих историю афонских обителей, их взаимоотношения, вклад славянских народов в общую казну Афона и православного мира.

Организаторы мероприятия: Афонский Свято-Пантелеимоновский монастырь и Международный институт афонской наследства в Украине. Место проведения: палата Трапезный храм прп. Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Начало пленарного заседания: 21 мая в 13:30.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви