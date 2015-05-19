В Украине вышла книга архимандрита Амвросия (Макара) «Любовь Божия в сердце человека»

В издательстве «Дух и Литера» вышел сборник проповедей известного украинского православного богослова, церковного деятеля и пастыря архимандрита Амвросия (Макара) «Любовь Божия в сердце человека», сообщает сайт «Православие в Украине».

В книге отражен важнейший период в литургической жизни Православной Церкви - от подготовительных недель к Великому посту до дня Святого Духа. Ее содержание касается важных проблем духовной жизни православного христианина - борьбы с грехом и покаяния, внутреннего делания, возрастания в духовной жизни, хранения сердца от соблазнов мира.

Архимандрит Амвросий (Макар) - известный православный ученый богослов, автор многочисленных статей по каноническому праву, истории Церкви. В Киеве архимандрит стал одним из инициаторов возрождения Киевского религиозно-философского общества, принимал участие в организации международных научно-богословских конференций «Успенские чтения». С 2006 г. о. Амвросий живет в Милане (Италия), он настоятель православного прихода во имя святителя Амвросия Медиоланского.