Предстоятель УПЦ почтил память жертв депортации крымскотатарского народа
17:52, 19 мая 2015Православие
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18 мая Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил вечер-реквием в Национальной опере Украины, посвященный семьдесят первой годовщине депортации крымскотатарского народа, сообщает church.ua.
Мероприятие состоялось при участии Президента Украины Петра Порошенко, а также глав дипломатических миссий, представителей государственных органов власти и общественных организаций.
Его Блаженство сопровождал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
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