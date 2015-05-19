Предстоятель УПЦ почтил память жертв депортации крымскотатарского народа

18 мая Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил вечер-реквием в Национальной опере Украины, посвященный семьдесят первой годовщине депортации крымскотатарского народа, сообщает church.ua. Мероприятие состоялось при участии Президента Украины Петра Порошенко, а также глав дипломатических миссий, представителей государственных органов власти и общественных организаций. Его Блаженство сопровождал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

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