Паломники из Украины поклонились Туринской Плащанице

Группа паломников из Украины посетила итальянский город Турин, в котором в эти дни открыта для поклонения Плащаница Господа нашего Иисуса Христа, сообщает pilgrims.in.ua.

17 мая паломники молитвенно поклонились Туринской Плащанице, что стало главным событием поездки по странам Европы, организованной паломническим центром Украинской Православной Церкви.

Также богомольцы посетили итальянский город Милан, где молились у мощей святителя Амвросия Медиоланского.

Еще программой поездки предусмотрено участие в торжествах в городе Бари 22 мая, в день памяти святителя Николая (в этом городе хранятся мощи святого).

Всего в паломничестве принимают участие 50 верующих из разных городов Украины. Поездка продлится до 25 мая.