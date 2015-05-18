Мощи князя Владимира будут принесены для поклонения верующих в России и Белоруссии

В рамках всероссийского празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира ковчег с мощами св. Владимира будет принесен в города России и Белоруссии для поклонения верующих.

Как сообщает Синодальный информотдел РПЦ, в период с 27 мая по 1 декабря святыню смогут увидеть жители 45 городов России и 5 городов Белоруссии.

*** Князь Владимир был погребен 15 июля 1015 года в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в Киеве. Впоследствии Десятинная церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время пребывал под руинами, пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и Галицкого Петра (Могилы) руины не были разобраны и погребение не было обнаружено. Тогда часть мощей великого князя была передана в Москву царю Михаилу Федоровичу, где они находились в Успенском соборе Московского Кремля. В советский период и до недавнего времени святыня хранилась в фондах Музеев Московского Кремля. В 2010 году мощи в оригинальном ковчеге были переданы РПЦ и размещены в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.