В Аскании-Нова военные молились о мире в Украине (фоторепортаж)

В воскресный день 17 мая храмовый комплекс в Аскания-Нова посетили военнослужащие вооруженных сил Украины. Благочинный Чаплынского округа протоиерей Иоанн Канинец совершил молебен о мире в Украине.

Отец Иоанн рассказал о святынях асканийских храмов, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Военнослужащие также посетили биосферный заповедник им. Ф. Э. Фальц-Фейна.

По благословению Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна священнослужители Чаплинского благочиния постоянно посещают воинские подразделения, находящиеся в этом районе, для оказания им различной помощи и поддержки, как духовной, так и материальной.

khersonline.net