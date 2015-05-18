В Коблево состоялась ІХ Всеукраинская конференция Синодального молодежного отдела УПЦ (укр.)

15 травня в селищі Коблево Миколаївської області завершила роботу ІХ Всеукраїнська конференція голів і співробітників єпархіальних молодіжних відділів, братств та організацій.

Уже традиційно цей 5-денний форум, який Синодальний відділ УПЦ по роботі з молоддю проводить двічі на рік, завершується Божественною літургією. Цього разу богослужіння було звершено на території бази відпочинку, де проходила конференція. Очолив Літургію голова Синодального молодіжного відділу УПЦ єпископ Обухівський Іона у співслужінні священнослужителів-учасників конференції.

Всеукраїнський молодіжний форум проводиться уже 5-й рік поспіль і цього разу зібрав понад 70 представників із 31 єпархії.

За 5 днів роботи було представлено 10 виступів-доповідей на актуальні для молодіжних священнослужителів і активістів теми, відбулися презентації проектів молодіжної діяльності на парафіях, обговорення нагальних та проблемних питань тощо.

У перший день роботи, понеділок, 11 травня, конференція розпочалася з урочистого відкриття. Пролунали вітальні слова від Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія та Правлячого архієрея Миколаївської єпархії, на території якої проходив форум, митрополита Миколаївського та Очаківського Питирима, а також голови Синодального молодіжного відділу УПЦ єпископа Обухівського Іони. Перший заступник голови відділу архімандрит Іоасаф (Перетятько) окреслив напрямок роботи конференції, після чого в дружній атмосфері відбулося знайомство з учасниками форуму, які присутні вперше.

Другий день роботи, вівторок, 12 травня, було присвячено виступам і обговоренню актуальних тем. З оглядом випадків шахрайства, що почастішали довкола благодійності, виступив протоієрей Ігор Мельников з Криворізької єпархії. Про пастирське служіння в зоні бойових дій розповів протоієрей Олександр Сорокін із м. Авдіївка Донецької області (Донецька єпархія). Він акцентував увагу на ролі священика в житті людей, які перебувають у зоні військового конфлікту, поділився досвідом пастирської опіки парафії, що опинилася в складних, небезпечних для життя людини обставинах. Він також подякував молодіжним діячам з Хмельницької, Ужгородської, Київської єпархій за гуманітарну допомогу, яку вони надавали мешканцям Авдіївки впродовж цього складного року.

Про усвідомлене ставлення до подій вітчизняної історії розповів у своїй доповіді заступник з питань патріотичного виховання молоді ігумен Валеріан (Головченко). Зауваживши на небезпеці спекуляцій довкола Дня Перемоги, які мали місце останнім часом, він закликав присутніх виховувати в молодого покоління прагнення формувати погляди на події минулого, користуючись першоджерелами та архівами. З доповіддю «Як зіпсувати відносини з журналістами та нажити ворогів у місцевих ЗМІ» виступила головний редактор інтернет-порталу «Православіє в Україні» Юлія Комінко. Про неординарні місіонерські методи та прийоми у пастирській роботі на сільській парафії розповів у своїй доповіді голова відділу у справах сім’ї Дніпропетровської єпархії, голова наглядової ради благодійного фонду «Помогаем» протоієрей Андрій Пінчук. Доповіді супроводжувалися жвавим обговоренням, яке продовжилося і у позаробочий час.

Ввечері другого дня роботи учасникам було запропоновано літературно-музичний виступ від театральної студії «Глагол» при відділі у справах молоді Харківської єпархії. День завершився прем’єрою стрічки «Єдиним серцем» виробництва харківських молодіжних діячів Юлії Воскобойнікової та Сергія Богдасарова.

Третій день роботи, середу, 13 травня, було присвячено окрім доповідей, також презентації молодіжних єпархіальних проектів.

Про унікальні методики пастирської роботи серед нецерковної молоді та студентства розповів голова молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко. Темі «Сектантство всередині Церкви» було присвячено виступ протодиякона Миколая Ліщенюка (Вознесенська єпархія), члена Всеукраїнського апологетичного центру імені святителя Іоанна Златоуста при Синодальному молодіжному відділі УПЦ. Про соціальну роботу розповів заступник директора школи-інтернату №12 в м. Києві, директор благодійної організації «Центр підтримки дітей та молоді» Богдан Баштовий.

Другу половину дня було присвячено екскурсії по м. Одеса, організованій Одеською єпархією. Учасники конференції відвідали Успенський монастир, вклонилися його святиням і поспілкувалися з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом, після чого для них було проведено оглядову екскурсію по Одесі.

Увечері Одеський молодіжний театр-студія «Нарнія», який традиційно бере участь у молодіжних конференціях, представив нову постановку за поемою О.Пушкіна «Кам’яний гість».

Четвертий день, четвер, 14 травня, продовжився представленням авторських методик роботи з молоддю, втілених на парафіях.

Так, про адаптацію під парафіяльні можливості скаутських методик роботи з дітьми та молоддю розповів духівник організації «Дружина Іллі Муромця» з Києва протоієрей Володимир Тукало. Досвідом служіння на сільській парафії поділився голова молодіжного відділу Вознесенської єпархії протоієрей Георгій Стояновський. Про успішний проект Волинської єпархії — православні брейн-ринги для молоді — розповів голова єпархіального молодіжного відділу ієромонах Ілля (Вишневський).

Після презентації нових проектів відбулося нагородження найбільш активних єпархіальних відділів по роботі з молоддю. Переможці конкурсу за активне висвітлення діяльності молодіжних організацій та братств отримали призи від Синодального відділу.

У п’ятницю, 15 травня, після урочистого богослужіння конференція завершила роботу.

Завданням форуму традиційно є не лише обмін досвідом, напрацюваннями та вдалими проектами, які вже показали свою ефективність у роботі з молоддю в різних регіонах України, а й братське спілкування між священнослужителями, яке відбувається як у дні насиченої роботи конференції, так і потім впродовж всього року, втілюючись у спільні міжєпархіальні молодіжні проекти.

Синодальний відділ УПЦ у справах молоді