В Бердянской епархии УПЦ прославлена икона Божией Матери "Троеручица-Бердянская"

17 мая Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Бердянска.

Его Блаженству сослужили митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископы Запорожский и Мелитопольский Лука, Макеевский Варнава, Изюмский и Купянский Елисей; епископы: Обуховский Иона, Конотопский и Глуховский Роман, Ирпенский Климент, Бердянский и Приморский Ефрем, Вознесенский и Первомайский Алексей, а также духовенство епархии.

За малым входом на богослужении состоялся чин прославления иконы Божией Матери «Троеручица-Бердянская» , сообщает сайт КДАиС.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

В конце богослужения Его Блаженство поздравил верующих с воскресным днем и знаменательным событием в жизни епархии - прославлением иконы Божией Матери «Троеручица-Бердянская». Блаженнейший владыка наградил правящего архиерея Бердянской епархии епископа Ефрема орденом святого Нестора Летописца I степени, после чего вручил церковные награды представителям местной власти и благотворителям.

По окончании Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий вместе с многочисленной паствой прифронтового Бердянска преподнес сугубую молитву о мире в Украине перед прославленным образом Божией Матери «Троеручицы-Бердянской».