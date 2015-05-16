В Коблево завершила работу ІХ Всеукраинская конференция сотрудников епархиальных молодежных отделов УПЦ

15 мая в поселке Коблево Николаевской области завершила работу ІХ Всеукраинская конференция глав и сотрудников епархиальных молодежных отделов, братств и организаций, сообщает "Православие в Украине".

Всеукраинский молодежный форум проводится уже 5-й год подряд и на этот раз собрал более 70 представителей из 31 епархии.

Задачей форума традиционно является не только обмен опытом, наработками и удачными проектами, которые уже показали свою эффективность в работе с молодежью в различных регионах Украины, но и братское общение между священнослужителями, которое происходит как в дни насыщенной работы конференции, так и потом в течение всего года, воплощаясь в совместные межепархиальные молодежные проекты.

За 5 дней работы прозвучало 10 выступлений-докладов на актуальные для молодежных священнослужителей и активистов темы, состоялись презентации проектов молодежной деятельности на приходах, обсуждение насущных и проблемных вопросов и тому подобное.

После презентации новых проектов состоялось награждение наиболее активных епархиальных отделов по работе с молодежью. Победители конкурса за активное освещение деятельности молодежных организаций и братств получили призы от Синодального отдела.

Уже традиционно этот 5-дневный форум, Синодальный отдел УПЦ по работе с молодежью проводит дважды в год, завершается Божественной литургией. На этот раз богослужения был совершен на территории базы отдыха, где проходила конференция. Возглавил Литургию председатель Синодального молодежного отдела УПЦ епископ Обуховский Иона в сослужении священнослужителей - участников конференции.

После торжественного богослужения конференция завершила свою работу.