Предстоятель УПЦ посещает Бердянскую епархию
20:57, 16 мая 2015Православие
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16 мая Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл с архипастырским визитом в Бердянскую епархию.
Его Блаженство встречали архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, епископ Бердянский и Приморский Ефрем, а также городской голова Бердянска А.А. Бакай, мэр г. Токмак И.В. Котелевский и другие представители местной власти.
Сегодня вечером, накануне дня прославления иконы Божьей Матери "Троеручицы - Бердянская", Блаженнейший владыка возглавит Всенощное бдение.
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