Предстоятель УПЦ посещает Бердянскую епархию

16 мая Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл с архипастырским визитом в Бердянскую епархию.

Его Блаженство встречали архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, епископ Бердянский и Приморский Ефрем, а также городской голова Бердянска А.А. Бакай, мэр г. Токмак И.В. Котелевский и другие представители местной власти.

Сегодня вечером, накануне дня прославления иконы Божьей Матери "Троеручицы - Бердянская", Блаженнейший владыка возглавит Всенощное бдение.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви